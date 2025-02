Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Abholung seines Fahrzeuges endete direkt im Arrest - Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest

Bild-Infos

Download

Aachen - Köln (ots)

Was zunächst mit einem Verkehrsdelikt begann und schließlich in einem 2-fachen internationalen Haftbefehl der belgischen Behörden wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und des illegalen Drogenhandels in der Justizvollzugsanstalt endete.

Alles begann am Samstagmorgen gegen 11.00 Uhr in Herzogenrath, als die Bundespolizei einen 22-jährigen Albaner kontrollierte.

Bei der Überprüfung der vorliegenden Fahrzeugpapiere stellte man fest, dass der Versicherungsschutz bereits seit Anfang des Jahres abgelaufen war. Gegen den Fahrer und Halter wurde von den Beamten Anzeige wegen des fehlenden Versicherungsschutzes erstattet und der Fahrzeugschlüssel präventiv einbehalten.

Gegen 16:40 Uhr erschien der Halter des Fahrzeuges, ein 50-jähriger Belgier, um seine Fahrzeugschlüssel im Bundespolizeirevier in Eschweiler abzuholen. Jedoch anstatt ihm die Fahrzeugschlüssel auszuhändigen, stellten die Beamten bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien 2 internationale Haftbefehle der belgischen Behörden fest.

Hier wurde ihm vorgeworfen, in einer kriminellen Vereinigung fungiert zu haben, sowie illegal im größeren Stil am Schmuggel mit Drogen (Kokain) beteiligt gewesen zu sein. Auch wurden ihm Straftaten wie Urkundenfälschung und Betrug zur Last gelegt. Diesbezüglich drohen ihm jetzt in Belgien 3 Jahre und 9 Monate Haft.

Er wurde festgenommen und nach Eröffnung des Haftbefehls in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln anhängige Verfahren wird nun zur richterlichen Anhörung dem Amtsgericht in Aachen vorgelegt. Eine Entscheidung über die Auslieferung des 50-Jährigen an die belgischen Behörden steht zurzeit noch aus.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell