Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit VW Golf.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.11.2024) gegen 17.15 Uhr kam es an der Einmündung Bahnhofstraße/Paulinenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 45-Jährige aus Oerlinghausen fuhr mit ihrem VW Golf auf der Paulinenstraße in Richtung Wotanstraße. Auf Höhe der Einmündung Bahnhofstraße kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache ein Radfahrer mit dem VW. Als die Autofahrerin ihr Fahrzeug verließ, um sich nach dem Zustand des Radfahrers zu erkundigen, war dieser bereits wieder auf sein Rad gestiegen und in Richtung Bahnhof davongefahren. Er wurde wie folgt beschrieben: älterer Mann, kurze graue Haare, ca. 1,80 m groß, schlank, trug eine Jeans und eine hellblaue Jacke. Bei seinem Fahrrad soll es sich um ein älteres Modell mit einem Korb auf dem Gepäckträger handeln. An dem Golf entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen zur Unfallflucht: Wer Hinweise zum Unfallhergang oder flüchtigen Radfahrer geben kann, wählt bitte die Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell