POL-LIP: Lügde. In Einfamilienhaus eingebrochen.

Im Zeitraum 13. - 28.11.2024 brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Unter den Klippen" ein. Sie gelangten vermutlich über den Keller in das Haus und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut. Die Einbrecher entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugbriefe. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

