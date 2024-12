Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Von Unbekanntem geschlagen.

Lippe (ots)

Am Samstag (30.11.2024) gegen 1.20 Uhr wurde ein 20-Jähriger in der Straße "Wallgraben" von einer unbekannten Person körperlich angegriffen. Er gab an, dass sein Begleiter in Höhe einer Gaststätte von einem Unbekannten zunächst geschubst wurde. Daraufhin habe der Detmolder diese Person ebenfalls geschubst. Der unbekannte Mann schlug ihm im Anschluss mit der Faust mehrmals ins Gesicht. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 5 zur Körperverletzung dauern an: Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05231 6090 an die Kripo zu wenden.

