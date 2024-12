Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Angriff in Gaststätte führt zu Ingewahrsamnahme.

Lippe (ots)

Am frühen Samstag (30.11.2024) gegen 1.15 Uhr ereignete sich eine versuchte gefährliche Körperverletzung in einer Gaststätte am Wallgraben. Ein 31-Jähriger aus Lemgo sollte wegen seiner erheblichen Alkoholisierung der Gaststätte verwiesen werden und versuchte mit einem Glas in Richtung des Betreibers zu schlagen. Der Angriff konnte durch die Türsteher der Gaststätte verhindert werden. Dennoch erlitt der Detmolder leichte Verletzungen durch das zerbrochene Glas. Bei Eintreffen der Polizei verhielt sich der stark alkoholisierte 31-Jährige den Beamten gegenüber aggressiv und uneinsichtig, so dass er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen wurde.

