POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf - Unfall auf Parkplatz verursacht und abgehauen

Lippe (ots) - Am frühen Samstagmorgen um 08:50 Uhr kam es in Barntrup-Selbeck zu einem Glätteunfall. Zu der Zeit befuhr ein 27-jähriger Barntruper mit seinem Pkw Tesla die Rote Kuhle in Barntrup in Fahrtrichtung Großenmarpe. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aufgrund der Fahrbahnglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Endstand des ...

