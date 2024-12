Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Alkoholisiert Unfall verursacht

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 17:45 Uhr kam es in Bad Salzuflen im Kreuzungsbereich der Hoffmannstraße/ Rudolph-Brandes-Allee/ Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zur fraglichen Zeit beabsichtigte ein 57-jähriger Salzufler mit seinem Pkw Opel von der Hoffmannstraße kommend nach links in die Rudolph-Brandes-Allee abzubiegen. Hierzu befuhr er den Kreuzungsbereich in der Fahrspur für Linksabbieger bei Grünlicht. Aufgrund des entgegenkommenden Fahrzeugverkehres musste er in der Mitte der Kreuzung warten. Hinter dem Opel befand sich ein 27-jähriger Salzufler mit seinem VW Transporter. Er beabsichtigte ebenso von der Hoffmannstraße kommend nach links in die Rudolph-Brandes-Allee abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei touchierte der VW Transporter mit seiner hinteren rechten Seite den vorderen linken Kotflügel des Opel. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Fahrer des Transporters verlief positiv. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell