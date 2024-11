Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen-Breden. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (28.11.2024) drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16 und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Meierbrede ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster des Hauses und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume im Unter- und Obergeschoss. Nach ersten Erkenntnissen wurde Modeschmuck im Wert von etwa 100 Euro entwendet. Eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

