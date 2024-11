Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Stemmen. Alkoholisierter Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (28.11.2024) verunfallte gegen 21:30 Uhr ein 28-jähriger Mofafahrer auf der Weserstraße zwischen Stemmen und Möllenbeck. Der Mann aus Kalletal kam vermutlich aufgrund von Alkoholkonsum nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Zeugen berichteten, dass der Mofafahrer zuvor in Schlangenlinien gefahren sei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Das leicht beschädigte Mofa wurde abgeschleppt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

