POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Unterwegs unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen (27.11.2024) kam es gegen 08.20 Uhr in der Schloßstraße in Schötmar zu einem tätlichen Angriff auf einen 55-jährigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Ein 35-jähriger Mann aus Bad Salzuflen erkannte den im Dienst befindlichen Ordnungsamtmitarbeiter offenbar wieder und griff ihn unvermittelt an. Der Täter schlug dem 55-Jährigen ...

