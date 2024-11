Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tätlicher Angriff und Unfallflucht durch einen 35-jährigen Mann.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (27.11.2024) kam es gegen 08.20 Uhr in der Schloßstraße in Schötmar zu einem tätlichen Angriff auf einen 55-jährigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Ein 35-jähriger Mann aus Bad Salzuflen erkannte den im Dienst befindlichen Ordnungsamtmitarbeiter offenbar wieder und griff ihn unvermittelt an. Der Täter schlug dem 55-Jährigen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf, auch als dieser bereits am Boden lag. Der Angriff endete erst, als ein Zeuge erschien. Der Mitarbeiter wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später von der Polizei in der Nähe des Tatortes angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten mehrfach.

Bereits am selben Morgen, gegen 06.30 Uhr, war der 35-Jährige mit seinem Mercedes GLE 63 AMG in der Salzufler Innenstadt unterwegs und fuhr dort gegen ein Absperrgitter in der Langen Straße. Bei der anschließenden Flucht beschädigte er sein Auto erheblich, als er über die Verkehrsinsel Osterstraße / Ahornstraße fuhr und die hintere Stoßstange verlor. Anschließend stellte er das beschädigte Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Rudolph-Brandes-Allee ab. Hier konnte der Mann aufgrund von Zeugenaussagen noch auf dem Fahrersitz angetroffen werden. Die Polizei stellte fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Auch die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs sowie Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell