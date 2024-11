Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchtet.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (27.11.2024) kam es gegen 7 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hornschen Straße in Remmighausen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf noch ungeklärte Weise Zutritt zum Erdgeschoss des Hauses, während sich die Bewohner im oberen Stockwerk aufhielten. Eine Hausbewohnerin wurde durch Geräusche aus dem Erdgeschoss aufmerksam und konnte den Täter noch durch die Gartentür flüchten sehen. Der Einbrecher entwendete ein Kartenetui und einen Fahrzeugschlüssel. Diese Gegenstände konnten kurze Zeit später im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Lediglich eine Debitkarte blieb verschwunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

