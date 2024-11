Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Neue Leiterin für die Direktion Verkehr.

Die Direktion Verkehr der lippischen Polizei hat seit dem Herbst eine neue Leiterin: Polizeirätin Julia Breitenstein führt ab 01.10.2024 die Führungsstelle Verkehr, den Verkehrsdienst, die Verkehrsunfallprävention sowie das Verkehrskommissariat an. Zusätzlich übernimmt sie innerhalb der Kreispolizeibehörde Lippe die Nachwuchsberatung für den höheren Dienst. Damit folgt die 37-Jährige auf Peter Pauls, der sich einer neuen Aufgabe widmet und zur Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW nach Bielefeld gewechselt ist.

Julia Breitenstein hat von 2006 bis 2009 in Münster studiert und zunächst Erfahrungen bei der Polizei in Wuppertal gesammelt. Nach zwei Jahren in der dortigen Hundertschaft ging es für sie anschließend zum Polizeipräsidium Hamm, wo sie erst im Wachdienst eingesetzt war und seit 2016 als Pressesprecherin. 2020 entschied sie sich für den Aufstieg in den höheren Dienst: Während dieser Zeit lernte die neue Direktionsleiterin das Polizeileben im Präsidium Hagen, der Behörde Soest sowie dem Ministerium des Innern des Landes NRW kennen und sammelte dort wichtige und spannende Erfahrungen.

Die Verkehrs-Chefin pendelt nun täglich zwischen Lippe und ihrer Heimat Werl-Budberg und behält den Straßenverkehr dabei natürlich stets im Blick: "Ich freue ich mich auf meine Aufgabe als Leiterin der Direktion Verkehr und darauf, mit meinem neuen Team für Sicherheit auf lippischen Straßen zu sorgen. In meinen ersten Wochen in der Behörde habe ich bereits erlebt, wie sehr in Lippe an einem Strang gezogen wird, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten."

Privat geht die Polizeibeamtin gerne joggen, um den Kopf frei zu bekommen, und sie liebt es die Welt mit dem Rucksack zu entdecken: "Auf meinen Reisen lerne ich nicht nur spannende Länder kennen, sondern auch, wie unterschiedlich Mobilität und Sicherheit weltweit organisiert sind. Diese Inspirationen nehme ich mit in meine Arbeit, um gemeinsam innovative Ansätze für mehr Verkehrssicherheit zu finden.", so Julia Breitenstein.

