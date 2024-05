Reutlingen (ots) - Frickenhausen (ES): 15-Jährige aus Frickenhausen vermisst Die Polizei fahndet aktuell nach der 15 Jahre alten Lea-Sophie U. aus Frickenhausen. Die Jugendliche hatte sich am Dienstagvormittag mit dem Bus auf dem Weg zu ihrer Schule in Frickenhausen begeben, war dort aber nicht angekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb sie in diesem Bus sitzen ...

mehr