POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Apotheke.

Lippe (ots) - Am Freitag (22.11.2024) entwendete ein 15-jähriger Jugendlicher das Auto seines Vaters und verursachte um 10.20 Uhr einen Unfall an der Kreuzung Rhienbachstraße / Libellenweg in Retzen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den VW Golf Plus und kollidierte mit einem Holzzaun, der dabei erheblich beschädigt wurde. Der junge Fahrer gab an, er habe das ...

