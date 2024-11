Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Stemmen. Verkehrsunfall mit Schwerverletztem.

Lippe (ots)

Am Montag (25.11.2024; 12 Uhr) wurde ein 82-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen bewusstlos neben seinem Pedelec in der Detmolder Straße in Stemmen aufgefunden. Bei Eintreffen der polizeilichen Einsatzkräfte befand sich der Mann mit Lebensgefahr im Rettungswagen, während bereits ein Rettungshubschrauber auf einem nahegelegenen Sportplatz gelandet war. Letztendlich wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen ist der Mann inzwischen wieder stabil; er konnte aber bisher nicht zum Unfallhergang befragt werden. Zeugen des Unfalls sind bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

