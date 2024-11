LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Sarah-Sophie N.?

Bad Frankenhausen (ots) - In der Esperstedter Straße fiel Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Montagabend ein in Schlangenlinien fahrender 24-Jähriger auf einem roten Damenrad auf. Bei der Kontrolle des Mannes wurde eine Alkoholisierung von annähernd zwei Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und somit dem Ermittlungsverfahren als Beweismittel angefügt, um die Alkoholisierung zu dokumentieren. ...

