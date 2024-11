Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf Kundenparkplatz - Wer kann Hinwiese geben?

Mühlhausen (ots)

Am 5. November ereignete sich in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Papiermühlenweg ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs kollidierte mit einem silbernen Toyota Auris, welcher an dem Giebel des Supermarktes parkte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte entgegen der ihm obliegenden Pflicht als Unfallbeteiligter von der Unfallstelle in unbekannte Richtung.

Der Toyota wurde im vorderen Bereich an der Fahrerseite beschädigt. An dem Stoßfänger und Scheinwerfer entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinwiese zum Verkehrsunfall und dem unbekannten beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu kontaktieren.

Aktenzeichen: 0286227

