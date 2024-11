LPI-NDH: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Rüdigershagen (ots) - Am Montagmorgen befuhr ein Seat-Fahrer die Kreisstraße 232 aus Richtung Niederorschel in Richtung Rüdigershagen. Nachdem der 21-Jährige einen Pkw überholte, kam er wenig später in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Der Fahrer wurde hierbei verletzt und in ein Klinikum gebracht. Zum ...

