Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bei Auffahrunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Die Bahnhofstraße befuhren am Montagmittag zwei Pkw in Richtung Rautenstraße. Das vorausfahrende Auto musste verkehrsbedingt halten, was das Hintere zu spät bemerkte. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem sich ein Fahrzeuginsasse es vorderen Pkw leicht verletzte. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell