LPI-NDH: Geldbörse aus Fahrzeug entwendet

Schönstedt (ots)

Aus einem in der Hauptstraße parkenden Auto entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 15.15 Uhr eine Geldbörse. Der oder die Täter beschädigten eine Seitentür und drangen durch ein eingeschlagenes Fenster in das Fahrzeug und hatten so Zugriff auf das Beutegut. Sach- und Beuteschaden belaufen sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0297378

