LPI-NDH: Einbrecher in Vereinsheim

Bernterode-Schacht (ots) - Am Sonntag führte die Landepolizeiinspektion Nordhausen eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortsdurchfahrt Bernterode-Schacht durch. Mehr als 30 Temposünder wurden beim Durchfahren der Messstelle abgelichtet. Etwa jeder dritte hat nun ein Bußgeld zu erwarten. Ein VW-Fahrer hatte es am Sonntag besonders eilig. Er passierte die Kontrollstelle fast doppelst so schnell wie erlaubt. Ihn erwartet nun neben einer hohen Geldbuße auch ein Fahrverbot. ...

mehr