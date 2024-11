LPI-NDH: Hauswand verunglimpfend beschmiert

Effelder (ots) - Unbekannte verschafften sich am vergangenen gewaltsam Zutritt zu einer Sportstätte in Effelder. In den Räumlichkeiten des örtlichen Sportvereins suchten die Täter nach Beutegut. Ersten Angaben nach gingen sie leer aus, verursachten jedoch erhebliche Sachschaden. Zeugen der Tat werden gebeten, dass sie ihre Hinweise bei der Eichsfelder Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 melden. Aktenzeichen: 0297416 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

