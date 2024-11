Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungseinsatz führt zu Verkehrsbehinderungen

Berka (ots)

Nahe Berka, zwischen Sondershausen und der Abfahrt Hachelbich, kam es am Montagmorgen zu einem Rettungseinsatz, welcher Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. In Folge gesundheitlicher Probleme hielt ein 73-Jähriger am Fahrbahnrad an. Hierbei kam es zur Kollision mit einer Schutzplanke. Verkehrsteilnehmer erkannten die Notlage, leisteten erste Hilfe und informierten die Rettungskräfte.

Der 73-Jährig wurde am Ereignisort intensivmedizinisch behandelt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst aus dem Verkehrsraum umgesetzt werden. Noch am Vormittag verstarb der 73-Jährige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell