LPI-NDH: Betrunkenen Radfahrer festgestellt

Worbis (ots) - Am Montagnachmittag kam es in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Hund involviert war. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kreuzte der unangeleinte Hund vor einem Opel die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier, dass hierbei tödlich verletzt wurde. An dem Opel entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

