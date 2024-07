Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Zoll stellt erneut 10,4 Millionen unversteuerte Zigaretten sicher

Kiel,Lübeck,Travemünde,Heiligenhafen, (ots)

Erneut 10,4 Millionen Stück unversteuerte Zigaretten stellte eine Lübecker Kontrolleinheit des Hauptzollamts Kiel am 27.Juli 2024 bei einer zollrechtlichen Kontrolle am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde sicher.

Die Zigaretten wurden in einem unbegleiteten Trailer entdeckt, der mit der Fähre aus Lettland nach Lübeck-Travemünde verbracht worden war.

"Laut Frachtbrief sollte der Trailer 26 Paletten Fiberglas-Rollen für Belgien enthalten", so Gabriele Oder, Sprecherin des Hauptzollamts Kiel.

"Die Anzahl der Paletten stimmte. Allerdings waren sie nicht mit Fiberglas-Rollen, sondern mit unversteuerten Zigaretten beladen", so Oder weiter.

"Der Steuerschaden beläuft sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Im letzten Monat haben wir ebenfalls in einem unbegleiteten Trailer am Skandinavienkai in Lübeck 10,4 Millionen Stück Zigaretten sichergestellt", so Oder abschließend.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg -Dienstsitz Kiel- im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Zusatzinformationen:

Unbegleitete Güterbeförderung ist im vorliegenden Fall der Transport von Fracht in einem Trailer ohne Zugmaschine. Der Trailer wird am Kai des Auslauf-Hafens abgestellt. Anschließend wird er von einem Schlepper oder einer Zugmaschine von der Hafengesellschaft auf das Schiff hinauf- und am Zielort wieder heruntergelassen.

Eine Steuerhinterziehung nach § 370 Abgabenordnung (AO) wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. In besonders schweren Fällen ist die Strafe eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Schon der Versuch einer Steuerhinterziehung ist strafbar.

