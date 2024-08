Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Roller aufgebrochen

Mutterstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 04.08.2024, zwischen 03:00 Uhr und 09:00 Uhr, machte sich ein unbekannter Täter an einem Motorroller in der Walter-Storck-Straße zu schaffen. Das Helmfach des 68-Geschädigten wurde aufgebrochen und ein Motorradhelm samt Motorradhandschuhe entwendet. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 450 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell