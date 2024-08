Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin weitergefahren

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 03.08.2024 gegen 11:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Lützelstraße in Böhl-Iggelheim ein Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 70-jährige Fahrradfahrerin, die die Eisenbahnstraße befuhr, einen die Lützelstraße befahrenden PKW und kollidierte mit diesem. In Folge dessen stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und der PKW fuhr weiter. Laut Fahrradfahrerin könnte es sich um einen dunkelblauen BMW gehandelt haben.

Den Fahrer des PKW droht ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, auch wenn dieser bevorrechtigt gewesen wäre, da alle Beteiligten an einem Verkehrsunfall unter anderem einer Wartepflicht unterliegen.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des PKW oder mögliche Zeugen wegen gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

