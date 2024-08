Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Radfahrern endet im Krankenhaus

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am 03.08.2024 gegen 00:20 Uhr kam es im Bereich des Mutterstadter Weges in Hochdorf Assenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei hintereinanderfahrenden Radfahrern. Da der hinterherfahrende 52-jährige mit seinem Vorderrad das Hinterrad der ebenfalls 52-jährigen Radfahrerin touchierte kamen beide Radfahrer zu Sturz. Die vorausfahrende Radfahrerin kam relativ glimpflich davon und trug lediglich Prellungen an den Knie davon. Der männliche Radfahrer stürzte unglücklich in Richtung des Bordsteins und schlug dort mit dem Kopf gegen eine Mauer, sodass er sich diverse Frakturen im Gesichtsbereich, den Armen und Beinen zuzog und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Da Alkoholgeruch festgestellt werden konnte wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige eingeleitet.

Die Polizei rät bei Genuss von Alkoholika und anderer legal-erhältlicher berauschender Mittel nicht aktiv durch die Nutzung von Fahrzeugen aller Art (Kfz, Fahrräder, E-Bikes, Pedelec, E-Scooter usw.) am Straßenverkehr teilzunehmen. Durch die verzögerten Reaktionen oder anderer körperlicher Beeinflussungen besteht die Gefahr durch einen Unfall nicht nur sich selbst, sondern auch Dritte zu gefährden. Des Weiteren kann auch bei der berauschten Nutzung des Fahrrades unter Umständen der Führerschein gefährdet sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell