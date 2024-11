POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Unbekannte brechen in Kindergarten ein und stehlen technische Geräte.

Lippe (ots) - Am Samstag (23.11.2024) parkte ein 61-Jähriger seinen Mercedes-Benz SLK 250 gegen 11.15 Uhr vorwärts in einer Parkbox beim Kaufland an der Ernst-Hilker-Straße. Als er um 12.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren linken Stoßstangenecke fest. Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen nicht vor. Der Sachschaden ...

mehr