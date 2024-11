POL-LIP: Bad Salzuflen. Ernte von Spinat ohne Erlaubnis.

Lippe (ots) - Am Samstagvormittag (23.11.2024) kam es gegen 11.10 Uhr zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus in der Straße "Am Holzkamp" in Jerxen. Ein Kleinkind, das zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein in der Wohnung schlief, konnte rechtzeitig gerettet werden. Der Brand entstand vermutlich durch einen versehentlich eingeschalteten Elektroherd in der Küche des Dachgeschosses. Auf dem Herd gelagerte Sitzkissen ...

