Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Eine Spur der Verwüstung hinterließen noch unbekannte Täter, die zwischen Mittwoch (28.02.2024) 22.00 Uhr und Donnerstag (29.02.20024) 05.25 Uhr in eine Firma in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen einbrachen. Nachdem sie ein Fenster zu einer Werkstatthalle eingeschlagen und diese anschließend betreten hatten, versprühten die Unbekannten in der Halle und in einem Serverraum Löschschaum aus Feuerlöschern. Der Serverraum wurde vollständig verwüstet. Außerdem brachen sie vorhandene Tresore auf und stahlen eine dreistellige Summe Bargeld. Im über der Halle liegenden ersten Obergeschoss wüteten die Einbrecher ebenfalls, indem sie vermutlich Türen auftraten. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

