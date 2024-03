Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen und Geschädigte zu Vorfall im Straßenverkehr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen und weitere Geschädigte eines Vorfalls im Straßenverkehr, der sich am Donnerstag (29.02.2024) auf der Landesstraße 1126 in Steinheim an der Murr ereignete. Ein 22-jähriger Audi-Lenker soll kurz nach dem Ortsausgang In Fahrtrichtung Erdmannhausen einen 48-jährigen Fahrzeuglenker mittels mehrfacher Lichthube genötigt und im weiteren Verlauf eine Fahrzeugkolonne mit sieben Fahrzeugen überholt haben. Das Überholmanöver soll er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durchgeführt haben. Zudem soll ein weiterer Verkehrsteilnehmer, welcher nach links in die Otterbachstraße in Richtung Lehrhof und Schützenhaus abbiegen wollte, genötigt worden sein. Da sich die Schilderungen der beiden beteiligten Parteien hinsichtlich des Vorfalls stark unterscheiden, bittet die Polizei, Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sich zu melden.

