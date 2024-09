Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Kindergarten und Friseursalon in Remagen-Oberwinter

Remagen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag, 09.09.2024, auf Dienstag, 10.09.2024, kam es in Remagen, Ortsteil Oberwinter, zu zwei Einbrüchen durch bislang unbekannte Täter. An einem Objekt in der Hauptstraße, dortiger Friseursalon, konnten an der Eingangstür Aufbruchspuren festgestellt werden. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht, ins Objektinnere zu gelangen. Daneben wurde, ebenfalls im Bereich der Hauptstraße, der Kindergarten angegangen. Da ein Eindringen aus Richtung Hauptstraße zunächst nicht gelang, verschafften sich der/die Täter Zugang über den rückwärtigen Gebäudeteil (Holzweg). Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das K45, Remagen, 02642/9382-353 entgegen.

