POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Belle. Omnibus kollidiert mit Höhenbegrenzung - Drei Leichtverletzte.

Am Dienstagabend (26.11.2024) kam es gegen 18:25 Uhr auf dem Gelände eines Logistikzentrums in der Straße "Westerkamp" in Belle zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Ein 64-jähriger Busfahrer aus Detmold übersah beim Rangieren eine Höhenbegrenzungsschranke an der Einfahrt zum PKW-Parkplatz. Bei der Kollision zersprang eine Seitenscheibe des Mercedes-Busses, wodurch drei Insassen (22; 24; 38 Jahre) leichte Verletzungen erlitten. Zwei von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

