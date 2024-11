POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der K4161 zwischen Gauangelloch und Gaiberg, PM 2

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zusammenhang mit dem am Samstag in der Rheinhalle in Ketsch stattfindenden 20. Landesparteitag der AfD Baden-Württemberg gab es insgesamt drei ordnungsgemäß angemeldete Versammlungen. Alle Versammlungen, bei denen insgesamt bis zu 1.300 Personen teilnahmen, verliefen aus ...

