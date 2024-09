POL-SI: Frischer Wind für die Kreispolizeibehörde: Landrat Andreas Müller begrüßt 28 Neuzugänge - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Traditionell hat die Kreispolizeibehörde in Siegen-Wittgenstein zum Start in den Monat September frische Kräfte bekommen. Landrat Andreas Müller und Abteilungsleiter Klaus Bunse begrüßten in der Bismarckhalle in Weidenau am Montag (02.09.2024) insgesamt 28 Polizistinnen und Polizisten.

Der größte Teil der Neuzugänge kommt frisch aus dem dreijährigen dualen Studium. Vier Beamtinnen und Beamte verfügen bereits über Berufserfahrung und haben sich für eine Versetzung aus anderen Behörden nach Siegen-Wittgenstein entschieden.

Landrat Andreas Müller freut sich über die Verstärkung: "Sie haben sich einen spannenden Beruf ausgesucht und werden ab sofort eine große Verantwortung übernehmen. Ihre Aufgabe ist es, dass die Menschen in Siegen-Wittgenstein auch weiterhin das Vertrauen in die Polizei behalten. Für diesen Job wünsche ich ihnen viel Erfolg."

Der Großteil der neuen Kräfte wird auf die Polizeiwachen in Siegen, Kreuztal, Wilnsdorf und Bad Berleburg verteilt, doch auch die Direktion Kriminalität erhält Nachwuchs. Durch den Zuwachs ist es der Kreispolizeibehörde gelungen, den unterjährigen Personalrückgang auszugleichen.

Abteilungsleiter Klaus Bunse: "Sie haben sich in den vergangenen drei Jahren auf diesen Moment vorbereitet und können das Gelernte nun in ihrem Berufsalltag umsetzen. Ich wünsche ihnen für ihren Dienst alles Gute und kommen sie auch nach dem Dienst immer gesund nach Hause."

