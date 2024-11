Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Betrunkener Jugendlicher bedroht Polizei mit Waffe nach Streit mit Eltern.

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen (30.11.2024) bedrohte ein Jugendlicher in einem Einfamilienhaus in der Lockhauser Straße die Polizei mit einer Schusswaffe. Der Vorfall entstand aus einem Streit mit seinen Eltern, der gegen 6 Uhr zur Alarmierung der Polizei führte. Zunächst war unklar, ob es sich um eine scharfe Schusswaffe handelte. Das Haus wurde evakuiert und umstellt. Spezialkräfte nahmen den Jugendlichen gegen 10:10 Uhr unverletzt in Gewahrsam. Nach einer Begutachtung durch die Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde der Junge durch das Jugendamt in eine entsprechende Einrichtung gebracht. Bei der Waffe handelte es sich um eine PTB-Waffe. Die Ermittlungen dauern an. Die Lockhauser Straße war im Bereich des Einsatzortes zeitweise voll gesperrt.

