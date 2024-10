LPI-SHL: Gegen Brückengeländer gefahren und abgehauen

Eisfeld (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Montagmorgen, 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Firmengelände eines Kraftfahrzeugbetriebes in der Straße "An der Gromauer" in Eisfeld. Dort drangen die Täter gewaltsam in eine Lagerhalle sowie in zwei, auf dem Gelände abgestellte und extra gesicherte, Container ein und stahlen eine unbekannte Anzahl an Glühbirnen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird aktuell geprüft. Es ...

