Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Innenstadt - Unfall verursacht und abgehauen

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 17:00 Uhr befuhr 59-jähriger Detmolder mit seinem Pedelec die Siegfriedstraße in Fahrtrichtung Eckenerstraße. Nachdem er in den Kreisverkehr Siegfriedstraße / Eckenerstraße / Sylbeckestraße einfuhr und beabsichtigte, in die Eckenerstraße einzubiegen, touchierte ihn linksseitig ein bislang unbekannter Pkw. Durch die Kollision stürzte der 59-Jährige zu Boden und zog sich eine Verletzung am rechten Handgelenk sowie an den Knien zu. Er begab sich im Anschluss selbständig in ärztliche Behandlung. Der Fahrzeugführer des Pkw entfernte sich anschließend ohne erste Hilfe zu leisten unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231/ 609-0.

