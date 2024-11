Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Neue Telefonnummer für die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Sitz in Nienburg

Nienburg (ots)

Ab Donnerstag, den 21.11.2024, ist die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Sitz in Nienburg unter der neuen Telefonnummer (05021) 92 120 erreichbar. Mit dieser Umschaltung wird unter der alten Amtsrufnummer eine Bandansage abgespielt, die auf die neue Rufnummer hinweist. Die bisherige Telefonnummer wird in der Folge abgeschaltet.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie in Notfällen jederzeit über den Polizeinotruf unter der "110" erreichbar ist.

Die neue Rufnummer ist aufgrund der technischen Umstellung der Telefonanlagen von ISDN auf VoIP ("Voice over Internet Protocol") erforderlich. Bei der IP-Telefonie läuft das Telefonat nicht mehr über die Telefonleitungen, sondern über die Computernetzwerke, wodurch die Abhörsicherheit weiter gesteigert wird.

