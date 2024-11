Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Jeder zweite fährt auf der falschen Seite - Resümee der Verkehrssicherheitswoche der Polizei Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(eic) Die zweite Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Bad Nenndorf in der inzwischen vergangenen 45. KW stand ganz im Zeichen der dunklen Jahreszeit und den damit einhergehenden Gefahren im Straßenverkehr - Stichwort Beleuchtung und Sichtbarkeit. Aber auch Faktoren wie überhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung und Beeinflussung, die nach wie vor zu den Hauptunfallursachen zählen, fanden Beachtung.

Mit Unterstützung durch Beamtinnen und Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg und der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen aus Hannover wurden zahlreiche Verkehrsteilnehmer/-innen kontrolliert und weit über 200 Verstöße geahndet.

Neben mehr als 70 Geschwindigkeitsverstößen (mehrheitlich im Verwarngeldbereich) und einer deutlich zweistelligen Anzahl an Verstößen durch die Handynutzung am Steuer verschiedener Fahrzeuge, fiel insbesondere auf, dass die Hälfte der kontrollierten Radfahrenden entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung als sog. "Geisterradler" fuhr. Bei den Fahrzeugführenden von E-Scootern waren über 40 % auf der falschen Fahrbahn unterwegs. Ein E-Scooter-Fahrer nahm noch mit dem bereits zum 29.02.2024 abgelaufenen Versicherungskennzeichen und somit ohne Versicherungsschutz am Straßenverkehr teil.

Mit mangelhafter Beleuchtung flossen 15 verschiedene Fahrzeuge in die Statistik ein. Gerade in Verbindung mit der oftmals schlechten Witterung in der dunklen Jahreszeit ergibt sich hier ein hohes Unfallpotenzial, sodass die Kontrollen vielerorts mit verkehrserzieherischen Gesprächen begleitet und insgesamt positiv aufgefasst wurden.

