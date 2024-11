POL-NI: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Rinteln (ots) - (jw) Zwischen Freitag, dem 08.11.2024, und Samstag, dem 09.11.2024, sind bislang unerkannte Täter*innen in eine Wohnung in der Hauptstraße in Todenmann eingebrochen. Dabei haben diese die Eingangstür im Erdgeschoss mittels körperlicher Gewalt aufgedrückt und sich so Zugang zu der Wohnung verschafft. Zum Tatzeitpunkt sind die Bewohner ortsabwesend. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei darauf ...

mehr