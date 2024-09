Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B235, L884/Auto und Fahrrad kollidieren

Coesfeld (ots)

Bei einem Unfall auf der B235 in Lüdinghausen, in Höhe des Abzweigs L884, wurde eine 72-jährige Münsteranerin verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtige sie am Donnerstag (19.09.) gegen 12:30 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn zu überqueren, als sie von einer 37-jährigen Dattelnerin mit ihrem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin in eine nahe gelegenes Krankenhaus. Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster unterstützte die Polizei vor Ort. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell