POL-PPMZ: Aggressiver Wildgriller bedroht und beleidigt Einsatzkräfte

Mainz (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in der Straße Am Geisköpfel in der Nähe des Gonsenheimer Wildparks ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr meldete eine 41-jährige Frau der Polizei, dass auf der Beifahrerseite ihres Fahrzeugs die hintere Scheibe eingeschlagen wurde. ...

