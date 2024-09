Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach Berauschter Radfahrer ignoriert polizeiliche Ansage

Mainz - Mombach (ots)

Sonntag 08.09.24, 07:24 Uhr

Am Sonntagmorgen beobachteten Einsatzkräfte in der Industriestraße, wie ein Radfahrer vergeblich versuchte auf sein Fahrrad aufzusteigen. Im anschließenden Gespräch entstand der Eindruck, dass der Fahrer alkohlisiert oder berauscht sein könnte. Er wurde deshalb ausdrücklich ermahnt, sein Rad nur zu schieben. Nachdem der 36-jährige Mainzer der Aufforderung anfänglich nachkam, bemerkten die Einsatzkräfte etwas später, dass er in der Liebigstraße sein Fahrrad doch fuhr. Er wurde sofort angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass er zwar kein Alkohol getrunken, jedoch berauschende Mittel eingenommen hatte. Die körperlichen Auffälligkeiten, wie beispielsweise eine stark verminderte Reaktionsfähigkeit und Gleichgewichtsprobleme, bestätigten das Testergebnis zusätzlich. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell