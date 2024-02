Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.02.2024

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall auf Kreuzung

Wolfenbüttel, Frankfurter Straße/Gebrüder-Welger-Straße, 08.02.24, 17:30 Uhr

Am frühen Donnerstagabend kam es in Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 27-jährige Fahrer eines Audi beabsichtigte von der Frankfurter Straße nach links in die Gebrüder-Welger-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 19-jährigen Wolfenbütteler mit seinem Peugeot, welcher die Frankfurter Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei wurde der 19-jährige Fahrer leicht verletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell