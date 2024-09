Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geparktes Auto in Gonsenheim über Nacht aufgebrochen

Mainz (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in der Straße Am Geisköpfel in der Nähe des Gonsenheimer Wildparks ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug aufgebrochen.

Am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr meldete eine 41-jährige Frau der Polizei, dass auf der Beifahrerseite ihres Fahrzeugs die hintere Scheibe eingeschlagen wurde.

Aus dem Wageninneren wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand unter anderem eine Geldbörse gestohlen. Darin befanden sich 230 Euro Bargeld, Bankkarten, ein Führerschein sowie weitere Dokumente. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell