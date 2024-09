Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld-Lette, Letter Bruch/Umweltsünder entsorgen gefährliche Abfälle im Wald

Coesfeld (ots)

Mehrere Kanister mit Altöl sowie Eimer mit Wandfarbe entsorgten Unbekannte in einem Waldstück am Letter Bruch. Ein Zeuge fand sie am Sonntagabend (15.09.) und informierte die Polizei. Diese ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen.

Die Behälter standen in einem Waldstück zwischen Bruchstraße und L600, südöstlich des Quarzwerkes. Es ist davon auszugehen, dass zum Transport ein Kraftfahrzeug benutzt wurde.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können oder in dem Bereich etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02541-140 bei der Polizei Coesfeld zu melden.

