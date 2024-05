PP-ELT: Gekenterter Jetski im Bereich der Bingen Uferpromenade

Mainz (ots) - In der Nacht vom 16.05 auf den 17.05.2024 fuhr sich ein in der Talfahrt befindlicher Schubverband bei RKM 507 (Ortslage Budenheim, beladen mit 4845t Kies) aus bislang unbekannten Gründen am linksrheinischen Ufer fest. Hierüber wurde die WSP Mainz erst durch einen Zeugen am 18.05.2024 telefonisch in Kenntnis gesetzt. Bei den weiteren Ermittlung und der ...

mehr